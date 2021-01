Las cifras del acuerdo que llevará a Moussa Dembelé al Atlético de Madrid

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el delantero de 24 años recalará en el conjunto rojiblanco en calidad de cedido. El acuerdo con el Olympique de Lyon es muy positivo para el Atlético de Madrid, que no tendrá la obligación de comprar a Moussa Dembelé a final de temporada.

Así lo asegura el diario MARCA, que señala que, de querer hacerse con el francés en propiedad, el cuadro colchonero deberá pagar 33 millones de euros. Juninho Pernambucano, director deportivo del Olympique de Lyon ha declarado: “Dembélé tiene un acuerdo con el Atlético de Madrid”. Así pues, el galo será finalmente el que ocupe el hueco que ha dejado la salida de Diego Costa en el conjunto rojiblanco. Por su parte, Slimani, del Leicester, podría ser el recambio de Moussa Dembelé en el Olympique de Lyon.

Antes que con Moussa Dembelé, el Atlético de Madrid lo ha intentado con Milik

Fabrizio De Vecchi, agente de Milik, ha reconocido que el conjunto rojiblanco ha intentado el fichaje del internacional polaco pero que finalmente se han roto las negociaciones con el Nápoles: “Como pasa a menudo en el mercado, y llevo muchos años en esto, la negociación con el Atleti se rompió porque el Nápoles no aceptó la oferta de los rojiblancos. Los azzurri piden mucho más dinero del que el Atlético puede gastarse ahora mismo. Puedo asegurar que se movieron por Arek clubes top de la Premier, Atleti y Marsella. Eso sí, ningún equipo ofrece lo que pide el Nápoles. No podemos olvidar el momento histórico que estamos viviendo y lo que valía hace un año, ya no vale ahora”.