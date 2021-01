El agente de Milik reconoce que se han roto las negociaciones con el Atlético de Madrid

Salvo giro inesperado de última hora, Milik no se moverá del Nápoles en el mercado invernal. Pese a que el delantero no se ha estrenado en el presente curso tras negarse a renovar, el equipo italiano ha rechazado todas las ofertas que ha recibido por Milik, entre ellas una muy importante del Atlético de Madrid según ha reconocido su agente.

El Atlético de Madrid no dispone de liquidez para fichar a Milik

“Como pasa a menudo en el mercado, y llevo muchos años en esto, la negociación con el Atleti se rompió porque el Nápoles no aceptó la oferta de los rojiblancos. Los azzurri piden mucho más dinero del que el Atlético puede gastarse ahora mismo. Puedo asegurar que se movieron por Arek clubes top de la Premier, Atleti y Marsella. Eso sí, ningún equipo ofrece lo que pide el Nápoles. No podemos olvidar el momento histórico que estamos viviendo y lo que valía hace un año, ya no vale ahora”, ha dicho Fabrizio De Vecchi en AS.

Cuestionado por la posibilidad de que el Atlético de Madrid vuelva a intentar su fichaje en verano, cuando quede libre, el agente de Milik ha añadido: “Mire, el interés del Atleti era muy importante, querían a Milik ahora. Sinceramente, no sé lo que pueda ocurrir en junio, además porque nuestro jugador está muy motivado y quiere volver a jugar cuanto antes”.

Rotas las negociaciones por Milik, el Atlético de Madrid se ha lanzado a por Moussa Dembelé

Rotas las negociaciones con el Nápoles por Milik, el conjunto rojiblanco ha solicitado formalmente al Olympique de Lyon la cesión de Moussa Dembelé. El Atlético de Madrid tendría bastante avanzadas las negociaciones y todo parece indicar que el delantero de 24 años será el que cubra finalmente el hueco que ha dejado la salida de Diego Costa en el cuadro colchonero.