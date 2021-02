El precio por el que el Sevilla está dispuesto a vender a Youssef En-Nesyri

Un año después de haberse hecho con el delantero de 23 años por 20 millones, el conjunto hispalense ha renunciado a desprenderse de él por 10 más. Ésa es la cantidad que ha ofrecido por Youssef En-Nesyri el West Ham, que volverá a la carga por él según tiene entendido el Sevilla.

Por ese motivo el equipo andaluz solicitará 40 millones por su traspaso según Daily Star. Cabe señalar que el Sevilla está obligado a vender antes de que termine la temporada según señalaba recientemente José María Cruz, director general del club. “La diferencia de esta temporada es que no hemos hecho una gran venta, pero sí habrá que hacerla a lo largo de este ejercicio si queremos confeccionar de nuevo una gran plantilla. Una vez termine la temporada seguro que tendremos ofertas por los jugadores y habrá que tomar esa decisión”, manifestaba. Motivo por el que el Sevilla estaría dispuesto a desprenderse de Youssef En-Nesyri.

En-Nesyri sólo ha garantizado su continuidad hasta verano

Youssef En-Nesyri, por su parte, aseguraba que su intención pasa por “terminar el año en el Sevilla, que es un gran club”, por lo que tampoco descarta poner rumbo a la Premier de la mano del West Ham o de cualquier otro equipo.

“Hace pocos días me volvió a llamar otro club de la Premier, un equipo importante. Me preguntaron cuál era la situación de Youssef. Les dije directamente que daba igual, que Youssef no quería irse del Sevilla, que no lo haría. Me insistieron y me dijeron que si podían ofrecer algo. Les expliqué bien la situación. Youssef está muy feliz en Sevilla, muy agradecido al club y a sus compañeros; siente el cariño de la afición. Es feliz. Tiene 23 años. ¿Por qué va a querer irse? No todo es dinero en la vida”, agregaba Anass Ouzifi, su agente.