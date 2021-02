El equipo de LaLiga que intentará el fichaje de Isco en verano

Aunque el nombre del centrocampista de 28 años ha estado sobre la mesa, no ha sido una opción para el conjunto hispalense debido a su elevada ficha, 6 millones de euros, y a que el Real Madrid exigía 20 millones por su traspaso. No obstante, el Sevilla, que tiene previsto realizar una gran venta en verano para poder seguir reforzando su plantilla, no pierde de vista a Isco de cara al siguiente curso.

“Tanto Monchi como la directiva nos reunimos y hablamos de muchos jugadores e Isco es uno de ellos. Pero nunca ha sido objetivo, nunca llegamos a hablar con el Madrid ni con Isco. Nosotros gastamos lo que podemos y por eso no tenemos los problemas que tienen otros”, decía recientemente José Castro, presidente del Sevilla.

Otro gallo podría cantar de cara al próximo verano. Y es que, tras chocar con Zidane, Isco no está dispuesto a que le suceda lo mismo con otro entrenador. Por ese motivo vería con buenos ojos recalar en el Sevilla y ponerse a las órdenes de Julen Lopetegui, con el que ha coincidido tanto en el Real Madrid como en la Selección.

El Sevilla podría hacer frente al fichaje de Isco vendiendo a una de sus estrellas

“La diferencia de esta temporada es que no hemos hecho una gran venta, pero sí habrá que hacerla a lo largo de este ejercicio si queremos confeccionar de nuevo una gran plantilla. Una vez termine la temporada seguro que tendremos ofertas por los jugadores y habrá que tomar esa decisión”, decía recientemente José María Cruz, director general del Sevilla. También trascendía recientemente que el Manchester United está dispuesto a ofrecer 70 millones de euros por Jules Koundé, cantidad con la que el equipo andaluz podría hacer frente al fichaje de Isco y al de otros jugadores.