La hija de Guti, atacada por Antonio David tras negarse a ponerse la mascarilla

Zayra Gutiérrez sigue sin entender que es un filón para los medios ya que es habitual cazarla saltándose las restricciones impuestas por el coronavirus. Aunque la hija de Guti ha llegado a pedir perdón por ello, ha justificado ahora el estar sin mascarilla. Esto es algo que ha querido criticar públicamente Antonio David.

Zayra Gutiérrez se ha grabado sin mascarilla en una terraza en la que estaba junto a sus amigos. La hija de Guti ha hecho un directo de Instagram y ha respondido así a uno de sus seguidores que denunciaba su comportamiento: “Si estoy bebiendo todo el rato, está permitido estar sin mascarilla”. “¿Ves? Nadie lleva mascarilla”, insistía mostrando una imagen del resto de clientes que se encontraban en la terraza.

En Sálvame han comentado estas imágenes y Antonio David ha sido especialmente crítico con la hija de Guti. “Se cree por encima del bien y del mal”, ha dicho sobre Zayra Gutiérrez.

La hija de Guti aspira a sentarse en Sálvame

Pese a que Mediaset estrenará pronto una nueva edición de Supervivientes, en el reality en el que le gustaría participar Zayra Gutiérrez es en Gran Hermano. Además, la hija de Guti se ve sentada en Sálvame, pero no ahora sino en el futuro tal y como reconocía recientemente en Instragram. “Ahora mismo no iría con todo lo que ha salido porque creo que no tiene justificación lo que he hecho, pero eso no quiere decir que en un futuro no me pueda sentar en un ‘Sálvame’”, ha señalado.

Zayra Gutiérrez también ha hablado de sus colaboradores favoritos, entre los que no se encuentra Antonio David: “Obviamente mi amigo Rafa Mora, que le adoro, y Gema. Y de ‘Viva la vida’ son Suso y Makoke, que son mis amores”.