La hija de Guti desvela el nombre del reality en el que quiere participar

Si bien Guti ha seguido ligado al fútbol tras su retirada, ahora como entrenador, su hija Zayra quiere seguir los pasos de su madre, Arancha de Benito, y abrirse camino en el mundo del corazón. Así lo ha reconocido la hija de Guti en su Instagram, donde ha contestado a las preguntas de sus seguidores.

Pese a que Mediaset estrenará pronto una nueva edición de Supervivientes, en el reality en el que le gustaría participar Zayra Gutiérrez es en Gran Hermano. Además, la hija de Guti se ve sentada en Sálvame, pero no ahora sino en el futuro. “Ahora mismo no iría con todo lo que ha salido porque creo que no tiene justificación lo que he hecho, pero eso no quiere decir que en un futuro no me pueda sentar en un ‘Sálvame’”, ha señalado.

Zayra Gutiérrez también ha hablado de sus colaboradores favoritos: “Obviamente mi amigo Rafa Mora, que le adoro, y Gema. Y de ‘Viva la vida’ son Suso y Makoke, que son mis amores”.

La hija de Guti también ha hablado de la visita de su ex a Sálvame: “Yo una persona que me ha querido o ha estado en mi vida me parece muy patético que vaya a Sálvame a contar algo de mí, pero si le hace feliz. Me parece lamentable. Lo que peor me ha parecido es que saque conversaciones nuestras”.

Las declaraciones del ex de la hija de Guti en Sálvame

Sobre la relación de Zayra con su madre, Arantxa de Benito, hablaba recientemente su exnovio en Sálvame. “Yo no conozco a sus padres, ella tampoco conoce a los míos. Tengo entendido que con su padre tiene buena relación. Igual no es una relación tan cercana como la que tiene con su madre porque con ella convive”, decía recientemente la hija de Guti.