Jorge Ponce pierde 500 euros en La Resistencia y Borja Iglesias se burla de él

El colaborador de La Resistencia dio 500 euros a un motorista para que ver si daba la vuelta a la manzana y se los devolvía o si se marchaba con ellos. Pese a que Jorge Ponce le insistió que sería un héroe si actuaba con generosidad, éste, lejos de girar por donde tenía que hacerlo, continuó recto y se fue con el sobre que contenía el dinero. Borja Iglesias, delantero del Betis, no pudo contenerse y no dudó en trolear a Jorge Ponce tras lo sucedido.

Noticias relacionadas La Otra Liga .Tamara Gorro se desnuda en Instagram

Cabe señalar que Borja Iglesias conoció a Jorge Ponce durante su visita a La Resistencia. Por aquel entonces, el programa buscaba un coche para el presentador bajo el hashtag #UnCocheParaPonce. “Hubiese pagado la primera mensualidad de #uncocheparaponce”, fue el comentario que el delantero del Betis compartió con sus seguidores.

Hubiese pagado la primera mensualidad de #uncocheparaponce @jponcerivero — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) February 19, 2021

Borja Iglesias y la polémica en la que se vio envuelto tras pintarse las uñas

Después de la muerte de George Floyd, el delantero del Betis decidió pintarse las uñas de negro para posicionarse en contra del racismo, algo por lo que fue fuertemente criticado. “El hecho de pintarme las uñas no cambia nada pero es para tenerlo presente, es un acto simbólico para intentar concienciarme de la situación. Todo lo que no sea respetar al que tienes al lado, para mí no vale”, decía Borja Iglesias.

“El problema no lo tengo yo, el problema lo tiene el que ve como un problema el que yo me pinte las uñas”, proseguía. “El Betis se posiciona mucho en todos estos temas en favor de igualdad, es un ejemplo”, añadía el ex del Espanyol.

“No tenía la intención de que se montase esto que se ha montado pero bueno, creo que también es importante que se hable de ello. Si alguien cree que soy maricón pues muy bien, es que me da igual, yo estoy orgulloso igual”, finalizaba.