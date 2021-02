Tamara Gorro se desnuda en Instagram

La mujer de Ezequiel Garay está más activa que nunca en las redes sociales, donde se acerca a los dos millones de seguidores en Instagram. Por un lado Tamara Gorro ha reabierto su canal de Youtube y, por otro, ha compartido una fotografía desnuda de una sesión que se hizo para “algo especial”

“¿Recordáis que me hice una sesión de fotos para algo especial? Aquí tenéis el resultado y en stories os muestro para donde era. ¿Os gusta familia virtual?”, escribía Tamara Gorro en Instagram. “Esta foto me la tenía que hacer un profesional porque iba a ocupar todo el mural de mi oficina”, añadía en uno de sus stories.

El penúltimo desnudo de Tamara Gorro en Instagram

Hace unos días, la mujer de Ezequiel Garay, volvía a quitarse la ropa en Instagram. Lo hacía a lo ‘American Beauty’ para celebrar el haber alcanzado los 1,9 millones de seguidores en Instagram. “1,9 millones de familia virtual. Seguiremos riendo, continuaremos apoyándonos, no dejaremos de estar unidos, pero sobre todo siempre estaremos de la mano. Porque quiero, me gusta, me hacéis bien y sois imprescindibles. ¡OS QUIERO!”, escribía entonces Tamara Gorro.

En lo que respecta a Ezequiel Garay, aunque el defensor de 34 años confiaba en encontrar equipo en el mercado invernal, finalmente no ha sido así. Aún así ha rechazado una oferta reciente de Newell’s Old Boys para regresar a Argentina, y varias para jugar en México, por seguir en Europa. Dicha posibilidad de la ofrecería su compatriota Christian Bragarnik, que ya trató de ficharle para el Elche el pasado verano. Ezequiel Garay vería con buenos ojos recalar en la cuidad y poder estar así cerca de Valencia y de Madrid. Además dispondría de minutos que le permitirían recuperar sensaciones con vistas a encontrar un nuevo acomodo en verano.