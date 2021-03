Tamara Gorro explota al salir en defensa de los derechos de los trabajadores

La mujer de Ezequiel Garay genera contenido a diario en redes sociales. Tan pronto presume de su marido o de su escultural cuerpo que sale en defensa de los trabajadores. Eso es lo último que ha hecho Tamara Gorro después de que una de sus seguidoras le haya hecho llegar que le había sido denegada la reducción de jornada que había solicitado a su empresa.

“Tengo una niña de 5 años y me he visto en la necesidad de pedir una reducción de jornada en mi empresa. Para mi sorpresa, me la han denegado. Me vi en la obligación en denunciar y al final, para no llegar a juicio, me han propuesto llegar a un acuerdo de despido mutuo”, ha sido el mensaje que una de sus seguidoras ha querido compartir con la influencer.

Tamara Gorro como jefa

Tamara Gorro, más indignada que nunca, ha respondido: “Esto que voy a decir espero que no suene prepotente. Yo gracias a Dios cuento con un equipo con bastantes trabajadores. Gracias a esas personas puedo tener las empresas que tengo. Esto es un equipo, vamos juntos. Los trabajadores no son monigotes”.

“Un jefe es esa persona que tiene la capacidad y suerte de poder dar trabajo a otras personas. Y cuando no quieres que esa persona continúe, porque estás en todo tu derecho si no te gusta, no hace falta tratarla mal. No hace falta tratarla como a los perros. Porque no son perros, son trabajadores y gracias a ellos tu empresa está funcionando”, ha añadido reivindicando su forma de ser como empresaria.