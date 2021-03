La madre de Santos Borré quiere ver a su hijo de nuevo en el Atlético

El conjunto rojiblanco busca delantero de cara al siguiente curso y el colombiano sigue siendo una opción. Y es que el Atlético de Madrid vendió el 50 por ciento de los derechos de Santos Borré a River Plate por 3,5 millones de euros, por lo que todavía conserva la mitad de su propiedad. Sobre esto ha hablado Deisy del Carmen Maury García, madre del futbolista de 25 años.

“El futuro de Rafa solo Dios sabrá donde estará, pero él siempre me dice que se identifica con el fútbol inglés, un fútbol rápido, es decir le gusta ese fútbol, entonces Dios mediante su futuro donde este estará bien. Que se deje de guiar por Dios, lo que su corazón y mente le diga. Desde el punto de vista de mi corazón, me gustaría que revancha en el fútbol de España y en el Atlético Madrid para que demuestre y se reivindique con las hinchas y con las personas que en su momento no le brindaron la confianza”, ha dicho la madre de Santos Borré en Super Deportivo Radio.

El Sevilla podría intentar el fichaje de Santos Borré

Aunque River Plate está tratando de renovar a Santos Borré éste no descarta volver a Europa y, en concreto, a LaLiga Santander, donde Monchi estaría encantado de firmarle para el Sevilla. El conjunto hispalense, que lleva tiempo siguiendo al colombiano, tendría intención de incorporar a un nuevo delantero a su equipo, por lo que Santos Borré será una opción si queda libre a final de temporada.