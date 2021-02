Monchi responde a los rumores que le sitúan en el Barcelona

La elecciones del conjunto azulgrana han hecho que varios nombres hayan sido relacionados con el equipo catalán, no necesariamente de futbolistas. Monchi, por ejemplo, ha vuelto a sonar como candidato a tomar las riendas de la dirección deportiva del Barcelona.

“Tampoco le doy mucha importancia a esos temas. Me preocupa mucho más el presente. Lo leo, lo veo y poco más. Estoy donde quiero estar; donde me encuentro realizado, superfeliz y sólo hay que ver las imágenes del otro día haciendo el indio en la grada... Cuando yo veo esas imágenes, veo que estoy contento y feliz, que para mí es lo importante. Mi gente también lo está, mi familia, y eso es lo importante. A veces, eso no tiene precio”, ha dicho Monchi al ser cuestionado por el Barcelona en Estadio Deportivo.

El atacante de 19 años no sólo está haciendo méritos en el Eibar para regresar al Sevilla, también ha despertado el interés de importantes equipos como el Barcelona. Así lo reconocía recientemente Mani, ojeador del conjunto azulgrana en el sur de España: “Ahora mismo el mejor futbolista de España, y lo comparo con Neymar, se llama Bryan Gil. Tiene cosas de Neymar y una polivalencia enorme: puede jugar de lateral, de medio y de extremo izquierdo. Es impresionante. Yo he hablado con Ramon Planes y tiene en mente a Bryan Gil. Si lo hacen ahora tiene una cláusula de 35 millones, pero si renueva con el Sevilla tendrá una de 150”. No obstante, el conjunto hispalense tendría ya un preacuerdo con el futbolista para extender su contrato hasta 2025.