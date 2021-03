Cuatro equipos de LaLiga quieren fichar a Juan Mata

Aunque siempre se ha hablado del regreso del asturiano al Valencia, la situación del conjunto che no parece ser la propicia para ello. No obstante, Peter Lim quiere a Juan Mata y el proyecto deportivo podría ser más atractivo para el atacante de 32 años si llega el Príncipe de Johor al club. De no ser así, una opción atractiva para él podría ser el Villarreal, un equipo que le permitiría estar cerca de Valencia y volver a ponerse a las órdenes de Unai Emery. Además, Juan Mata tendría a la Real Sociedad y al Betis tras sus pasos.

Así lo asegura Fichajes.net, que señala que el asturiano podría seguir los pasos de David Silva si se decanta finalmente por el cuadro txuri-urdin. El proyecto deportivo sería atractivo para Juan Mata y el club podría asumir fácilmente su ficha. Más difícil podría resultar esto último para el Betis, especialmente si el equipo andaluz no logra clasificarse para disputar competiciones europeas la próxima temporada. Eso sí, de lograrlo, la opción del conjunto verdiblanco podría ser la más atractiva para Juan Mata.

Los pretendientes de Juan Mata

Además de Valencia, Villarreal, Real Sociedad y Betis, Juan Mata tiene un gran cartel en la Serie A. Allí ha sido relacionado con la Juventus, con el Inter de Milán y con la Roma. Además, en los últimos días se ha hablado de la intención del Galatasaray de reclutar en sus filas al atacante a coste cero. Precisamente porque fichar a Juan Mata no supone asumir traspaso alguno, no se descarta que más pretendientes, incluso en LaLiga Santander, se sumen a la puja por el asturiano.