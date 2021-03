El Príncipe de Johor acerca a Juan Mata al Valencia

El conjunto che quiere aprovechar el impulso que supondrá la llegada del Príncipe de Johor al club para cerrar fichajes de renombre dentro de sus posibilidades. Si bien el Valencia seguirá buscando traspasos asequibles, cesiones y fichajes a coste cero. Respecto a esta última posibilidad, como suele ser habitual cada vez que se abre una ventana de transferencias, Juan Mata volverá a ser una opción para el club de Mestalla.

El atacante de 32 años termina contrato con el Manchester United a final de temporada y, según contamos en LAOTRALIGA, Peter Lim ya ha dado el visto bueno a su fichaje. Juan Mata, por su parte, siempre se ha mostrado abierto a volver al Valencia siempre y cuando sea para incorporarse a un proyecto estable, algo que podría llegar de la mano del Príncipe de Johor si finalmente desembarca en la capital del Turia.

Al igual que Juan Mata, Jovetic ha sido relacionado con el Valencia

El que fuera atacante del Sevilla ha anotado 4 goles en los 25 partidos que ha disputado esta temporada. Aún así no ha renovado con el Mónaco, lo que ha llevado al Valencia a interesarse por Jovetic. Al igual que sucede con Juan Mata, aunque el conjunto che es libre desde el pasado mes de enero para negociar con Jovetic, no se lanzará a por él hasta que se confirme la llegada del Príncipe Johor. También procedente de la liga francesa, Nicolás de Préville podría recalar en el Valencia cuando finalice su contrato con el Girondins de Burdeos. No obstante, tras el delantero de 30 años también están el Elche y el Real Valladolid.