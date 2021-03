Rafa Benítez rechaza una oferta para entrenar a un histórico equipo

El técnico de 60 años, sin equipo desde que pusiera punto y final a su estancia en el Dalian, ha dicho no a una propuesta del Celtic de Glasgow. El 51 veces ganador de la liga escocesa quería al madrileño como recambio de Neil Lennon, que ha dimitido tras ver al líder a 18 puntos.

Sin embargo, según The Sun, Rafa Benítez ha rechazado la oferta del Celtic de Glasgow al no considerarla apropiada. Y es que, el que fuera entrenador del Real Madrid y del Valencia, tendría otras preferencias. Por ejemplo, volver a dirigir en la Premier ya que su familia está afincada en Inglaterra. Curiosamente, entre esas preferencias, también podría estar el conjunto che, al que Rafa Benítez no descarta entrenar siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones.

Rafa Benítez y la posibilidad de volver a entrenar al Valencia

“Para volver al Valencia se tienen que dar unas circunstancias. La propiedad tiene que darte unos medios acordes a los objetivos. Si no inviertes no tiene sentido”, decía recientemente el madrileño.

“Nosotros hemos vuelto dejando en el Dalian una estructura de cantera y además, como en el Valencia, un primer equipo rejuvenecido, cambiando todos los jugadores veteranos dando salida a jugadores de cantera, con menos nivel y que necesita tiempo para crecer, ¿por qué lo enlazo con el Valencia? Porque sufro mucho cuando veo al Valencia en la tabla clasificatoria y además tengo muy buena relación con Marcelino, con Javi Gracia y con Zigor Aranalde, segundo de Gracia, y esa vinculación que tengo con todo pues me hace sufrir porque veo que las cosas no se hacen, quizá, como la gente está esperando, que la venta de sus jugadores veteranos o de calidad permite dar entrada a gente de cantera, bajando el nivel, ya que necesitan tiempo para crecer... es una situación compleja”, añadía Rafa Benítez.

“Nosotros hemos hecho de rejuvenecer al Dalian pero desde la propiedad se entendía esa situación, se confiaba y nos daba ese tiempo para crecer. Esa idea si la trasladas al Valencia, si vendes a los jugadores con más experiencia o a los mejores, si vendes a Ferran, a Parejo, a Rodrigo... pues el entrenador que está ahora intentará sacarle el mayor rendimiento a sus jugadores pero todo el éxito depende de tus objetivos. Si fijas bien esos objetivos, si el objetivo del Valencia es, hacer una etapa de transición, hacer crecer a estos jugadores, para más tarde meternos entre los cuatro primeros, pues estás en la línea, pero si el objetivo es estar entre los cuatro primeros cuando el equipo se ha debilitado los jóvenes necesitan tiempo”, finalizaba el técnico madrileño postulándose para el cargo.