Marcelino García Toral niega haber faltado el respeto al Athletic

Marcelino García Toral aseguró en su presentación como entrenador del Athletic Club que tiene “el convencimiento” de que no faltó “al respeto al Athletic” en declaraciones de “hace muchísimos años” que no sentaron bien en el entorno del club vasco.

"Fueron hace muchísimos años. Mi ánimo, y tengo el convencimiento de que en esas declaraciones no falté al respeto al Athletic. Si hay personas que creen que me he equivocado, les pido disculpas", dijo el técnico asturiano en un acto el que le acompañaron en la mesa de la sala de prensa de San Mamés el presidente, Aitor Elizegi, y el director deportivo, Rafa Alkorta.

En ese sentido, aseguró que sus palabras fueron "con el único ánimo de defender los intereses de los equipos que defendía y para proteger a los futbolistas".

Y también apuntó que "la experiencia también te va dando la oportunidad de cometer equivocaciones". "Hemos tenido aciertos y equivocaciones, pero por encima de todo defenderé los intereses del Athletic", avanzó.

Ya sobre su fichaje, aseguró que "fue todo muy rápido, no puedes pensar tienes que actuar", ya que, aunque se lleva hablando semanas de que le interesaba al Athletic, no tuvo "la posibilidad" hasta "el domingo buen avanzada la tarde, casi noche".

Al respecto, aseguró que "hasta hace 48/72 horas seguía con la misma idea" de entrenar en el extranjero, pero asumió que esta "sería la única oportunidad de entrenar a este gran club", decidió "entrenar aquí". "Seguro, seguro, seguro que no iba a volver a pasarnos", apuntó.

"Nos atraía la idea y tenemos mucha muchísima ilusión. Todo entrenador sabe qué significa Lezama, este magnífico estadio y lo que es el Athletic Club. Es una bonita experiencia y un reto apasionante", destacó.

Antes de entrar en pormenores sobre el equipo, dijo que el destituido “Gaizka (Garitano) le “merece todo el respeto” y cree “que ha hecho muy buena labor” al frente del conjunto vasco. “Lo cogió en situación complicada y casi lo lleva a competición europea”, recordó, asegurando también que tiene “la conciencia tranquila de haber sido muy respetuoso con él, como lo hubiese sido con otro entrenador”.

A Marcelino, la plantilla rojiblanca le "causa una grata impresión", lo que "con la grandeza del club" fue lo que le decidió a fichar por un equipo que, ase acordó, está "a un partido de ganar un título (la Copa de la pasada temporada) y dos de otro (la Supercopa de la próxima semana".

"Aunque es la Copa que es la que está en mente de todos, esta muy lejos", dispuesto "a aprovechar el trabajo anterior" y darle sus "matices" para "intentar" que el Athletic sea un equipo competitivo y de la que su gente se sienta orgullosa".

"La afición quiere ver a su equipo ganar. Los valores del Athletic están claros, es un equipo intenso, dinámico, rápido, ágil y ambicioso. Creo que es lo que la afición demanda y vamos a intentar eso. En los equipos en los que he estado también tenían eso. Creo que tenemos gran similitud de pensamiento y, con toda la humildad del mundo, trabajaremos para que el Athletic gane los mayores posibles y que los jugadores alcancen su mayor nivel", resumió sus intenciones.

También aseguró que no le “va a temblar el pulso” para dar oportunidades a los jóvenes, si bien “no a todos a la vez”.