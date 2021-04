Joaquín termina contrato con el Betis y tiene claro qué quiere hacer la próxima temporada

El centrocampista de 39 años quiere seguir haciendo historia en LaLiga. Joaquín termina contrato a final de temporada con el Betis pero, según ha reconocido en la última entrevista que ha concedido, le gustaría renovar al menos una temporada más con el equipo andaluz.

“Mi contrato expira en junio, pero me siento fuerte, en buena forma a nivel futbolístico y a nivel físico. Quiero seguir al menos un año más. Me gustaría retirarme con la afición en la grada, ya que quiero invitar a cualquier aficionado al fútbol a que asista a un partido en nuestro estadio Benito Villamarín. Cuando pase la pandemia y entiendan de lo que hablo, quiero jugar con la multitud presente antes de retirarme”, ha dicho en Kooora.

Además de con poder retirarse con público en la grada, Joaquín sueña con poder jugar con el Betis la próxima temporada en Europa: “Me alegraría que el Real Betis terminara la temporada en la posición europea. Y si puede ser como quintos es mejor que sextos”.

Joaquín renovará con el Betis, Mandi no

A diferencia de Joaquín, el que no renovará con el Betis es Aïssa Mandi. El central de 29 años aprovechará que queda libre al final del presente curso para poner rumbo al Inter de Milán, que le ha ofrecido más de 2 millones por temporada. Al ser cuestionado por el argelino, Joaquín ha preferido no pronunciarse al respecto: “Mandi es un gran profesional, pero ahora no es el momento de hablar de la situación personal de los jugadores. Debemos centrarnos solo en nuestro objetivo común, que es clasificarnos para Europa”.