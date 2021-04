El Villarreal pregunta por Aïssa Mandi

El submarino amarillo corre el peligro de perder a Pau Torres en verano y ya peina el mercado en busca de un recambio para éste. Es por ello por lo que el Villarreal ha preguntado por Aïssa Mandi, que no seguirá en el Betis. No obstante, el futbolista argelino podría tener ya un principio de acuerdo con el Inter de Milán.

Pese a ello, según Superdeporte, el Villarreal ha tanteado en las últimas horas a Aïssa Mandi. Y es que en Castellón verían con buenos ojos hacerse con un central con experiencia en LaLiga Santander como él a coste cero.

El Villarreal ha preguntado por Aïssa Mandi y negocia con el Tottenham por Juan Foyth

Si bien el Villarreal no ejercerá la opción de compra que tiene sobre Juan Foyth, que es de 15 millones de euros, está negociando con el Tottenham para tratar de llegar a un acuerdo por una cantidad inferior. Cabe señalar que, según reconoció recientemente Unai Emery, ya trató de fichar al argentino para el PSG. Sin embargo, él ya se había comprometido con el Tottenham. “Era un jugador que conocía bien y sabía que su polivalencia nos daría mucho. Por eso lo fichamos, y ahora nos ha dado lo que esperábamos. Su rendimiento ha sido muy bueno, ha cumplido en las dos opciones -en centro del campo y defensa- a un nivel alto, muy alto. ¿Si me lo quedaría -está cedido-?, la verdad es que es algo que debemos esperar, pero si fuera por mí, sí”, señaló en rueda de prensa. De no seguir Pau Torres, y de no alcanzar un acuerdo con Aïssa Mandi, otra opción que baraja el Villarreal es la de Jesús Vallejo.