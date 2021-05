El Benfica tienta a Aridane para que abandone Osasuna

El central de 32 años lleva años rindiendo a un gran nivel en el cuadro rojillo. Esto no es algo que pase desapercibido para el Benfica, que está dispuesto a presentar una oferta a Osasuna por Aridane Hernández.

Así lo asegura el diario AS, que señala que el canario podría dar un salto en su carrera si acepta decir adiós al fútbol español para probar fortuna en el país vecino. No obstante, Osasuna no tiene ninguna intención de desprenderse de un Aridane Hernández que tiene contrato hasta 2023, por lo que se remitirá a su cláusula de rescisión. ¿Estará dispuesto el Benfica a abonar los 12 millones de euros que figuran en ella por un jugador que supera la treintena?

Aridane Hernández y Moncayola, con opciones de abandonar Osasuna

Otro futbolista que está siendo tentado para abandonar Osasuna es Jon Moncayola, que al igual que Aridane Hernández, tiene una cláusula de 12 millones de euros. En su caso, el equipo navarro está trabajando para poder elevar su precio. Cuestionado recientemente por el interés del Athletic, su presidente, Luis Sabalza, señalaba: “El Athletic no se ha puesto en contacto con nosotros por Jon Moncayola. Queremos que sea nuestro Patxi Puñal y esté mucho tiempo aquí y que represente lo que significa ser de Osasuna, nuestra esencia”.

“Se oyen campanas, pero se tienen que dirigir al club y nadie ha hablado con nosotros”, continuaba. “Jon está muy contento con nosotros y queremos que así siga”, finalizaba el presidente de Osasuna sobre Moncayola.