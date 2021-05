Athletic y Real Sociedad se pelean por Álvaro Fernández

Si recientemente hablábamos del interés de la Real Sociedad por el guardameta de 23 años del Huesca, el Athletic también está dispuesto a pujar por él. Y es que el equipo rojiblanco piensa en Álvaro Fernández último como recambio de Iago Herrerín, que ya es oficial que no seguirá la próxima temporada en el conjunto vasco.

Noticias relacionadas La Otra Liga .El hijo secreto de Patricia Conde y de Dani Martín es del Atlético de Madrid

Según MARCA, aunque el guardameta del Huesca nació en La Rioja, se formó en las categorías inferiores de Osasuna, por lo que su fichaje no contradice la filosofía del club. De llegar Álvaro Fernández, el Athletic podría ceder a Jokin Ezkieta. Para ello el equipo rojiblanco deberá imponerse en la puja a la Real Sociedad que ve en él al recambio ideal para Miguel Ángel Moyá.

La Real Sociedad, obstáculo del Athletic para fichar a Álvaro Fernández

Aunque Miguel Ángel Moyá se había ofrecido para seguir en la Real Sociedad la próxima temporada, lo cierto es que sigue lesionado. Precisamente por sus problemas físicos el cuadro txuri-urdin estuvo cerca de fichar a Vicente Guaita en enero.

No me ha prometido que vaya a jugar más partidos. Y creo que hace bien. Imanol va por sensaciones. Ya me dijo que estuve a punto de jugar algún que otro partido, pero que Remiro estaba bien. Imanol hace las alineaciones para ganar. Mi deseo es que esta no sea mi última temporada, y si no lo es, y encima es en la Real, pues mucho mejor. Tengo la ilusión de seguir, aportar en todo lo que sea posible, y jugar. Estoy con ganas”, decía Miguel Ángel Moyá meses atrás al ser cuestionado sobre su futuro.