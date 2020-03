Dulceida lanza una campaña para recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus (como ya hizo Chiara Ferragni en Italia)

View this post on Instagram

¡Hola preciosos! Acabamos de lanzar la campaña #SOMOSUNO para recaudar fondos para la asistencia e investigación del Coronavirus. Todos conocemos la situación de nuestro país. La sanidad está colapsada , hospitales sin espacio, sin material... Y es nuestro momento, el momento de demostrar la gran familia que somos y que juntos #SOMOSUNO , que hoy ayudamos desde casa, para mañana abrazarnos fuerte ❤️💫🕊 Nos hemos unido con la Consejería de Sanidad de Madrid y con el hospital Vall d’Hebron de Barcelona para crear dos crowdfunding. Lo recaudado será para Hospitales, asistencia sanitaria y Summa, dando prioridad a equipos de protección y asistencia, tanto para sanitarios como para pacientes. Y para la investigación que analiza el comportamiento del virus SARS-CoV-2, con el objetivo se encontrar sus puntos débiles y desarrollar estrategias para prevenir, tratar y curar la enfermedad. Es muy sencillo, cada proyecto tiene un link habilitado en Growfunding! Solo tenéis que entrar en los links que os dejamos en stories y hacer la donación que consideréis oportuna, así el dinero va directamente a cada comunidad y proyecto. Las gestiones hasta llegar hasta aquí han sido complejas y estaremos encantadas de ayudar a todas las Comunidades Autónomas que lo necesiten. JUNTOS #SOMOSUNO, por eso os pedimos que aportéis lo que podáis, que lo compartáis y hagamos que esto sea grande y ayude a nuestro país. GRACIAS! OJALÁ PRONTO PASE TODO, MUCHO AMOR ❤