Maquillaje y cremas, ¿pueden favorecer el contagio del coronavirus?

¿El maquillaje y las cremas favorecen al contagio del coronavirus? Son muchos los bulos que hemos escuchado durante esta cuarentena por coronavirus en España, pero lo importante siempre es escuchar a los expertos en esta situación de crisis sanitaria y según ellos es un bulo que el virus se extienda en la adherencia de estos productos cosméticos. Por eso nosotras os seguimos recomendando productos y tratamientos de belleza como hemos hecho hasta ahora.

¿Atrae el maquillaje y las cremas el coronavirus? Absolutamente no, eso sí, como con todo tenemos que seguir unos trucos para no contagiarnos utilizar los cosméticos. Como siempre en esta crisis del coronavirus en España, lo primero de todo y lo más importante es lavarse las manos a conciencia antes de utilizar ninguna crema o maquillaje y si te vas a maquillar la cara también lávate la piel de la misma.

A continuación, es importante que uses un bastoncillo o otro elemento para coger la crema del bote en lugar de hacerlo con el dedo por si queda algún rastro de contaminación. Además, es básico que laves bien tus brochas y pinceles de maquillaje, aunque esto lo deberías hacer siempre no solo durante este coronavirus en España. Es fundamental que aunque uses tu sola ese pincel o esa brocha la laves cada vez que la utilices, ya que pueden criar virus y en este caso como cualquier elemento o superficie de tu día a día y de la casa, puede verse expuesto al Covid-19.