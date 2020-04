¿Organizar tu armario en tiempos de coronavirus? Este es el consejo de Helen Lindes para ganar espacio y dejar tus cajones impecables

Ahora que tenemos tiempo, posiblemente demasiado, es muy posible que estemos aprovechando para poner en orden nuestra casa, reorganizando y limpiando todo tipo de espacios: desde la terraza, el salón, el cuarto de baño, o, cómo no, nuestro armario de ropa. Muy posiblemente este último sea el que más necesite de ello. ¿Hace cuanto no ordenas tus cajones? Es habitual ir añadiendo todas nuestras compras pero pocas veces nos paramos a organizarlas ni mucho menos a deshacernos de aquellas piezas que ya no utilizamos. Pues bien, este es el momento: ¡y tenemos el truco que necesitas! Un pequeño consejo que ha llegado de la mano de Helen Lindes, y que hará de este “trabajo” algo realmente sencillo.

Se trata de algo tan simple como es ordenar nuestras prendas de ropa en forma vertical a la hora de ponerlas en los cajones. Sí, algo tan sencillo como eso. Muy posiblemente ya habíamos oído hablar de este pequeño tip pero por no creer en él o por simple pereza nunca habíamos llegado a ponerlo en marcha. “Aparte de ahorrar espacio, lo tienes todo a la vista”, ha afirmado la modelo en su publicación de Instagram en el que podemos ver el antes y el después. Una maravilla.

Una recomendación que en el caso de Lindes ha seguido de nuestra Marie Kondo española, la popular Vanesa Travieso, creadora de Pon Orden. Ella lo ha utilizado para organizar su ropa deportiva, que como podemos ver es mucha y muy variada, pero este pequeño truquito puede ayudarte con cualquier tipo de diseños, desde la indispensable ropa interior hasta camisetas o sudaderas. Todo vale. ¿A qué esperas para poner en orden tus prendas?