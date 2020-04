¿Qué comer esta semana de cuarentena? Este es el planning de Ariadne Artiles (y su menú semanal)

View this post on Instagram

Con el fin de conseguir facilitarles estos días en casa, comparto por aquí mi planning de recetas para esta semana. Les traigo 6 platos tan sabrosos como saludables y fáciles de hacer. La mayoría de cenas son muy sencillas y en muchos casos puedes intercambiar los ingredientes, para que así se adapten a lo que más te apetezca. ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐃𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄𝐒: Zanahoria, calabaza, calabacín, boniato, cebolla, jengibre, huevos, pipas de calabaza, quinoa, brócoli, aguacate, ajo, salmón, espárragos trigueros, tomates cherry, setas, champiñones, perejil y puerro. ⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 𝐋 - Crema de verduras con 🥕, calabaza, calabacín, boniato, cebolla y jengibre. Para acompañar huevo cocido y pipas de calabaza.⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 𝐌 - Quinoa con brócoli y 🥑. Cuece la quinoa y el brócoli, luego sofríe la cebolla y el ajo y cuando esté listo añade la quinoa y el brócoli.⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 𝐗 -Salmón al horno con espárragos trigueros y tomates cherry a la plancha. ⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 𝐉 - Revuelto de espárragos, setas y champiñones. Lava los espárragos y cuécelos durante 5 min. En una sartén pon 2 cucharadas de aceite, 4 dientes de ajo troceados, añade los espárragos troceados, las setas y los champiñones. Cuando esté doradito rompe 2 huevos y remuévelo. Pica perejil, sal y pimienta al gusto.⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 𝐕 - Crema de zanahorias asadas. Pela y trocea las 🥕, puerros, cebollas y ponlo en la bandeja del horno con 1 chorrito de aceite, sal y pimienta. Hornéalo aprox 25min. Tritúralo todo añadiéndole un poquito de agua para conseguir la textura a tu gusto.⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 𝐒 - Tortilla de boniato y calabacín. Pelar y cortar en rodajas finas el boniato, calabacín y cebolla. Poner aceite al fuego para dorar los ingredientes con un toque de sal y de especias. Cocinamos a fuego medio para que quede crujiente por fuera y tierno por dentro. Batir huevos con un poco de sal y lo mezclamos con los demás ingredientes. Cuajamos la tortilla a fuego medio.⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 𝐃 - Este día es nuestro día de #misantojossaludables✨ 🤤 . ⁣⁣⁣⁣ ⁣ Aprovechando tantos días en casa ya no hay excusa para no sacar tiempo en la cocina ❤️👩🏽‍🍳⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣ #compartiresvivir😋 #lacocinadeari #hazdetucocinatumedicina👌🏼