Melody regresa a España con su look más chandalero (pero también de diva) después del plantón oficial

Una diva valiente, y poderosa. Y así ha sido Melody sobre el escenario del estadio St. Jakobshalle, conquistando a toda España, aunque Europa no nos haya querido un año más. Y también sigue siendo una diva a su llegada a Málaga en chándal tras el plantón oficial, y no viajar a Madrid con la delegación española. Y nosotras desde aquí solo podemos aplaudir a la artista sevillana. Y por una vez, ese aplauso es unánime en España. Y eso que es difícil.

Melody ha aterrizado en Málaga para poner rumbo a Sevilla, tras negarse a viajar con la delegación española. Según informó ayer en exclusiva el programa ‘Socialité’, Melody canceló su vuelo de regreso a Madrid en el último momento. Inicialmente, la artista tenía previsto regresar con la delegación española y ser recibida, como es tradición, en el aeropuerto de Barajas por sus fans y los medios de comunicación. Sin embargo, en un giro inesperado, decidió no viajar con el resto del equipo y optó por volar directamente a Sevilla, su ciudad natal, para refugiarse junto a su familia.

El look de Melody en su regreso a España

A última hora de este domingo la artista aterrizaba en el aeropuerto de Málaga en compañía de su pareja, Ignacio Batallán, y sacando fuerzas de flaqueza y poniendo una sonrisa a pesar de que no están siendo momentos fáciles. Con un look de chándal con sudadera roja, pantalón negro, zapatillas grises, con un gorro negro con el que no se le puede ver su rubia melena, y unas gafas de diva, de esas que tapan toda la cara cuando no vas maquillada. Porque Melody es tan grande, y una mujer tan empoderada, que hasta en chándal sigue siendo una diva.

El look de Melody al llegar a España. Gtres

"No os preocupéis que yo haré una rueda de prensa, me he venido para acá porque hace mucho tiempo que no estoy sin mi niño, ya hace dos semanas y me toca. Lo primero para mí era estar con mi hijo, estar unos días tranquilita, recuperar energía, ver a mi madre, también a mi padre, que no han podido acompañarme en el festival" ha explicado, dejando claro que el único motivo de su 'espantá' ha sido familiar, y no por la decepción que ha supuesto quedar penúltima en Eurovisión 2025.

Algo que ha querido negar entre risas, dejando claro que "eso es mentira, eso es mentira. Ustedes sabéis que yo os trato siempre de gloria bendita". "Se han dicho muchas cosas que no son verdad, tú no te preocupes que contestaré cuando hagamos la rueda de prensa", ha dicho a los micrófonos de Europa Press.