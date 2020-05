Día de la Madre: 4 (+1) planes de última hora con los que todavía puedes sorprenderle

¿Todavía sin regalo para el Día de la Madre? Tranquila, hay solución. Puede que este año no le regales las flores o el perfume que ella adora como tantas veces ha ocurrido pero todavía puedes dejarle sin palabras. La clave está en dar con el detalle que no espera y que sabes, porque otra cosa no pero la conoces muy bien, que le va a hacer sonreír, incluso en estas circunstancias. Un desayuno especial, un maratón de series... Aquí van nuestras propuestas de última hora para conseguir que este 3 de mayo siga siendo especial tanto para tu madre como para ti. ¡Toma nota!

Sorprenderle con la receta que nunca falla

Una opción solo apta para quienes tengan la suerte de pasar el día con ella, pero a los que sin embargo el regalo que querían no ha llegado a tiempo. Elabora esa receta que tanto adora, ya sea el cocido madrileño de sus sueños o una tarta a la que sabes que no puede resistirse. Puedes hacerlo de forma secreta o pedirle que te ayude y pasar tiempo con ella. No hay nada como eso.

Una buena sesión de belleza

No podrá realizar ese tratamiento que tanto desea pero puedes conseguir que durante unas horas se relaje y se dedique tiempo para ella misma. Prepara una mascarilla, si es casera mejor, o una buena sesión de manicura y cuídale tanto como se merece este día.

Un vídeo repleto de recuerdos

Si eres de las que por desgracia no puedes pasar esta fecha con ella, tienes la opción de elaborar un vídeo con imágenes del pasado, donde tengan cabida detalles del día de su boda, de tu nacimiento... Pide ayuda a tu padre o a quienes sí estén con ella en casa y tienes la lágrima y la emoción asegurados. ¿Hay algo mejor que las imágenes pasadas?

Volver a ver su película favorita

Clásicos como Dirty Dancing, Pretty Woman o Grease, o películas más recientes que han conseguido enamorarle. Elige su favorita y la hora en que quieres sorprenderle y prepara una sesión de tarde con ella. Eso nunca falla.

Tijeras, hilo y tela... ¡vamos a diseñar!

Si tanto tú como tu madre sois amantes de la aguja, puedes aprovechar y dedicar tiempo a cambiar aspectos del hogar, dar una segunda vida a tus prendas, tan de moda en tiempos de coronavirus, o ¡crear algo totalmente nuevo! Un plan donde las risas están aseguradas.