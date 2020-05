Cristina Pedroche y el desliz que se va a convertir en tendencia

Cristina Pedroche la ha liado pero bien. Hace unos días, la presentadora nos mostraba por medio de su perfil oficial de Instagram a través de Stories un vestido de Capriche que nos fascinaba. Esta es una de sus tiendas de ropa favoritas y lo cierto es que la prenda era absolutamente perfecta: cómoda para estar por casa y con “rollazo” para combinar con zapatillas y crear un trendy look urbanita. Te la mostramos a continuación para que juzgues por ti misma.

Pero ¿qué es lo que ha pasado con el vestido de Cristina Pedroche? La presentadora pregunta a sus seguidores rescatando la fotografía que subió en su día si se acuerdan de la imagen que publicó. Al parecer, cuando la también empresaria puso aquel día la lavadora tuvo un pequeño desliz con la lejía. El vestido se estropeó y Pedroche se dijo “de perdidos al río”. Y puso aún más lejía a la prenda. Así fue como convirtió en tendencia un despiste.

“Como ponía en la foto, había puesto la lavadora y también había hecho el baño”, explica en Instagram la presentadora. “Me cayó un poco de lejía y estropeó el vestido. Así que he decidido echarle mucha más y dejarlo así”, añade. Y pregunta “¿qué os parece?”. Parece que Cristina Pedroche tiene un don innato para eso del tie dye. Llevamos semanas viendo vídeotutoriales para dominar la técnica en casa y resulta que Cristina Pedroche lo consigue con un despiste. Si ya lo decían nuestras madres cuando este print se empezó a llevar: “tráeme un poco de lejía y te destiño en un momento lo que quieras”. En realidad, si nos paramos a pensarlo, el tie dye no tiene más secreto. ¿Ventajas? Que ya no tendremos que tenerle miedo a la lejía nunca más.