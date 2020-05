Si eres amante del tie dye, no vas a poder resistirte a comprar esta sudadera (‘made in Spain’) que ya triunfa en Instagram

El tie dye se ha convertido en el estampado por excelencia de la temporada, no cabe duda. Incluso en tiempos de confinamiento, este atrevido print de estilo hippie ha logrado acaparar todas las miradas, no hay influencer o celebrity que no haya sucumbido a él: Paula Echevarría, Laura Escanes, Pilar Rubio, Marta Lozano, María Pombo... Además, hay quienes no contentas con las prendas tie-dye que inundan las tiendas, han querido animarse a recrearlo ellas mismas en casa con tintes o lejía. Una auténtica locura.

Y tú, ¿también has caído rendida a los encantos de este estampado? Si la respuesta es sí, esto puede interesarte y es que indagando en la red hemos dado con el diseño tie-dye del momento, el que promete triunfar las próximas semanas para los paseos y esas ansiadas salidas a la calle. No, no es una camiseta ni un pantalón, se trata de una sudadera de estilo oversize en tonos granates, con capucha y la bandera de EE.UU en la parte central. Una pieza original y llamativa que ya forma parte de aclamados armarios como el de Dulceida.

Pertenece a la firma española Tao Hill donde este tipo de sudaderas con aires vintage son las protagonistas. Esta pieza en cuestión ha sido creada por uno de los grandes apasionados del tie dye, el influencer Albert Mullor que a lo largo de estas semanas ha convertido su perfil de Instagram en la mejor fuente de inspiración para quienes busquen recrear este estampado en sus propios hogares. Consejos y trucos no faltan.

Eso sí, se trata de una edición limitada, el precio de la sudadera es de 59,90 euros pero deberás darte prisa sino quieres quedarte sin ella.