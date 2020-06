¡Hace ya 5 AÑOS de este recuerdo de Edurne!

Edurne ha subido a su perfil de Instagram un divertido TikTok. Un montaje en vídeo con el que rescata una imagen del pasado que jamás olvidaremos. “En ocasiones veo recuerdos”, ha escrito bajo su publicación la artista. Así, mientras simula limpiar los cristales de su casa, se traslada (y nos traslada también a nosotras) al festival de Eurovisión 2015. ¿Recuerdas su actuación?

No podemos creernos que hayan pasado ya cinco años desde que Edurne actuó en Eurovisión con su canción ‘Amanecer’. La cantante ha vuelto a enfundarse su vestido dorado. Ese con el que quedó en el puesto número 21. Aquella era la 60ª edición del Festival de la Canción. El concurso se celebraba en Wiener Stadthalle (Austria) y Måns Zelmerlöw, representante de Suecia, se alzaba con la victoria con la canción ‘Heroes’.

Si quieres revivir la actuación de Edurne, echa un vistazo al vídeo que te mostramos bajo estas líneas.

Este año, la expansión de la pandemia por coronavirus alrededor del mundo ha hecho que el festival de Eurovisión se haya celebrado de una forma muy distinta. Hemos estrenado la modalidad online y ¡hemos ganado el concurso! Blas Cantó, con su canción ‘Universo’ ha conquistado al mundo entero. La emoción no se ha sentido de igual forma que otros años. El concurso tenía lugar el pasado mes de abril pero la vorágine del confinamiento lo empujó, inevitablemente, a un segundo plano. Sin embargo, no pasamos por alto la victoria del ex vocalista de Auryn. El murciano nos ha hecho un enorme regalo en tiempos de cuarentena. ¡Bravo, Blas!