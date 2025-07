Amelia Bono vuelve a confiar en el conjunto de crochet rojo más ideal de su armario para celebrar su 44 cumpleaños

Amelia Bono es de las que tiene ojo para fichar prendas especiales, de esas que no pasan de moda y que te salvan cualquier plan de verano. Y este domingo 6 de julio, con motivo de su 44 cumpleaños, lo ha vuelto a demostrar: misma casa, mismo look… Exacto: ha rescatado el conjunto de crochet rojo con el que celebró la victoria de España en la Eurocopa del año pasado. ¿Casualidad? No lo creemos.

Porque si algo tiene claro la empresaria e influencer, además de que el buen estilo no necesita estrenos constantes, es que repetir look cuando lo llevas con actitud también es tendencia. Y más si hablamos de un dos piezas que huele a verano, a vacaciones con amigos y a tarde de celebración con buena música de fondo y copita en mano.

El conjunto de crochet más bonito del armario de Amelia Bono

Atrás quedaron los años en los que el punto era solo y exclusivamente para el invierno, desde hace varias temporadas es pensar en verano y asociar los looks más estilosos a vestidos, tops e incluso pantalones de crochet. Todo empezó con accesorios como bolsos en los que se buscaba recuperar esa estética más rústica y natural, ya sabéis que en la moda todo es cíclico, y solo era cuestión de tiempo hasta que nuestros armarios se llenaran de esas prendas que nuestras madres y abuelas se pusieron primero. Grandes casas de moda como Loewe han sido una de las principales razones por las que a día de hoy todas estamos obsesionadas con este tejido, y que por supuesto las firmas low-cost no tardaron en reinterpretar en sus colecciones de primavera-verano.

Top sin mangas efecto crochet, de H&M

Top sin mangas efecto crochet. H&M

Minishorts efecto crochet, de H&M

Minishorts efecto crochet. H&M

El conjunto en cuestión es un top y short en crochet rojo firmado por H&M, con aire artesanal y ese punto setentero que tanto estamos viendo esta temporada. El top, sin mangas, tiene un diseño calado con detalle circular en el centro que deja entrever la piel de forma sutil y muy favorecedora. El pantalón corto, a juego, suma comodidad y frescura, con cinturilla ajustable y el largo perfecto para estilizar sin renunciar al confort.

Aunque este diseño de H&M no esté disponible en la actualidad, ya que la empresario se hizo con él el verano pasado en las rebajas, lo importante es quedarse con esta lección de estilo: el crochet ha dejado de ser solo una tendencia para convertirse en un básico más de verano. Y si te hemos puesto los dientes largos con este look (cosa que no nos extrañaría), solo tienes que darte una vuelta por tus tiendas favoritas para encontrar un total look similar, recuerda, este verano el crochet está por todas partes. Es un hecho, no hay tejido que combine mejor con los planes al sol, los looks relajados y esa elegancia relajada que tanto nos gusta de la época estival.

Amelia Bono con total look de crochet. @ameliabono

Amelia lo tiene claro y nosotras también: cuando un conjunto reúne diseño, comodidad y personalidad, repetir no solo es bien, es un acierto asegurado.