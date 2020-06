Sara Carbonero lo confirma: este verano solo necesitas un vestido midi de punto (y de rayas)

“Atrapada en un domingo por la tarde”. Así definía Sara Carbonero esta fotografía que parecía sacada de una película y que ha enamorado a sus seguidores de Instagram. De esta manera la presentadora nos explicaba como había pasado su fin de semana de relax y disfrutando de esta desescalada por coronavirus también en Oporto. Sara nos contó que este fin de seman estaba leyendo ‘Postales del Este’ de Reyes Monforte. El último look que ha lucido Sara Carbonero ha sido un vestido midi de punto y a rayas con tirantes. Un look fresco, y en un entorno de naturaleza envidiable al igual que su anterior look con vestidos de Masscob, aunque en esta ocasión no sabemos de dónde es el vestido.

Pero, sin duda, que es uno de los looks que más le gusta a Sara Carbonero, vestido de punto, midi y de rayas. Perfecto para vivir un verano de ensueño. La mayoría de sus seguidores comentan el cambio de look de Sara y la comparan con Audrey Hepburn por su elegancia y con Úrsula Corberó también por el corte de pelo.

También ayer por la noche Sara nos dejó este selfie en stories de Instagram, con sus inseparables gafas de sol y otro vestido de punto con una camiseta debajo y un cárdigan en gris. ¡Guapísima, Sara!