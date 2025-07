María Pombo nos inspira con su look premamá de verano en el norte: blanco, romántico y cómodo para ir al ginecólogo

María Pombo está viviendo una de las etapas más dulces de su vida mientras espera la llegada de su segunda hija, Mariana. Y como buena embajadora del estilo relajado, natural y 100 % instagrameable, la influencer no deja de regalarnos ideas de looks premamá con los que estar ideal sin renunciar a la comodidad. El último ejemplo lo ha compartido ella misma desde la sala de espera del ginecólogo, en una revisión rutinaria para ver cómo está la pequeña Mariana.

Vestida con un conjunto blanco de inspiración romántica, María demuestra que el estilo premamá puede ser femenino, práctico y veraniego al mismo tiempo. Ideal para una jornada de consultas médicas o simplemente para un paseo en el norte, donde las temperaturas invitan a tejidos más ligeros pero sin perder de vista la frescura y la sofisticación.

Blusa boho con bordados: un básico versátil del armario de María

La pieza protagonista del look es una blusa blanca de manga larga, con bordados calados tipo broderie anglaise y detalle de escote con cuello pico. Este tipo de blusas son un clásico del estilo boho que tanto le gusta a María Pombo, y además resultan perfectas para quienes están embarazadas: son amplias, transpirables y favorecen sin marcar la barriga. Este modelo, además, combina con todo: puedes llevarlo con short como hace ella, con vaqueros o incluso con una falda larga para un aire más romántico.

El look de María Pombo. Instagram

Para acompañar la blusa, la influencer ha apostado por unos shorts blancos con tejido de encaje o bordado floral, de acabado rústico pero chic. Una prenda cómoda que aporta ese punto coqueto y fresco al look, perfecta para las mujeres embarazadas que no quieren renunciar a enseñar pierna durante el verano. El conjunto lo remata con un pequeño bolso mini de piel marrón con asa trenzada, que cuelga sobre la barriga de forma casual. Aunque el look en sí tiene ese aire “voy cómoda pero mona”, cada detalle está pensado para sumar estilo sin esfuerzo.

Un look premamá real, ponible y lleno de inspiración

Lo mejor de este estilismo de María Pombo es que no necesita artificios: es realista, favorecedor y 100 % adaptable a cualquier embarazo de verano. El combo de blanco, tejidos ligeros, blusas fluidas y detalles bohemios funciona siempre, pero en el caso de María, suma además un extra de ternura por el contexto.

En un momento tan especial como es una visita al ginecólogo para ver cómo crece Mariana, la influencer ha demostrado que se puede ir ideal sin complicarse. Un look de embarazada perfecta para el norte en verano, donde la brisa pide manga larga pero el sol permite presumir de estilo relajado y natural.