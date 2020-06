Paula Echevarría y la blazer más en tendencia (con volumen en los hombros y cuadro vichy) para la vuelta a la ‘ofi

Si ayer Paula Echevarría revolucionaba las redes sociales con este nuevo look de verano y el peinado de Paula que ha encantado a sus seguidores. Se trataba de un look mucho más desenfadado y juvenil, con ondas surferas y raya al lado que sienta de maravilla y rejuvenece el rostro de la actriz. Hoy lo hace con el look perfecto para la vuelta a la ‘ofi’ este verano después de la cuarentena. ¿Eres de las que tiene que dar el teletrabajo? Apunta este look porque vas a triunfar a la vuelta al trabajo.

Se trata de una blazer con volumen y cuadro vicky con escote cruzado con botones y bolsillos de Bershka, su precio es de 35,99 euros, y ya te avisamos de que si no te das prisa te vas a quedar sin ella. ¡El efecto Paula!

Además, la actriz asturiana la ha combinado con los shorts de Zara perfectos para llevar al trabajo, ya que tiene el acabo con los rotos en tendencia pero tienen las medidas perfectas para sentirte cómoda si los llevas a la oficina. ¿Su precio?19,95€ y estilizan y hacen tipazo. ¡La compra perfecta! Paula ha puesto la guinda al look con una camiseta básica blanca y unas converse de plataforma en el mismo color. ¡Lookazo de básicos y fondos de armario!