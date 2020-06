Los bikinis y bañadores que no paras de ver en Instagram son de esta marca española (y ahora se tiñen de color)

¡Ahora sí que sí! Nos despedimos de la primavera y ya estamos saludando con el codo al verano de esta nueva normalidad que nos asusta a la misma vez que nos emociona. Pero ahora ya no hay marcha atrás, elige bikini o bañador y lánzate de cabeza a la piscina, la playa o a tomar el sol en el balcón. Qué llega el verano y eso es lo que cuenta. Por eso las influencers y celebrities de nuestros país no dejan de lucir bikinis y bañadores ideales para inspirarnos en el verano de la nueva normalidad. Y estos no los dejas de ver. Y no, aunque lo parezcan no son de una marca australiana, si no que son españoles. ¡Una maravilla!

Se trata de la firma española Ônne Swimwear, fundada por Gisela Cid, que sintió la necesidad de crear una firma de baño que favoreciera el cuerpo de todas las mujeres. Unos diseños con tejidos inusuales para los trajes de baño, con diseños perfectos que favorecen a las mujeres y con un discurso empoderado que triunfa en redes sociales. ¡Y además, ahora se tiñen de color! Hasta ahora, una de las señas de identidad de esta firma nicho española, era el uso de una colorimetría serena formada únicamente por trajes de baño en negro, blanco y nude, un tridente infalble que, en este temporada, abre paso a dos nuevas tonalidades: un sofisticado color ‘marsala’ y un favorecedor azul cascada.

¡Qué todo cambie para que todo siga igual! La etiqueta mantiene su discurso minimalista materializado en una colorimetría serena, alejada de los matices vitaminados que dominan el sector de la moda de baño con una campaña protagonizada por la modelo Minerva Portillo en un ejercicio de celebración de la diversidad femenina. Su pelo rubio platino, sus cejas pobladas y su enigmática mirada la convirtieron a finales de los noventa en una de las tops más prometedoras de su generación. Ahora con un aspecto más maduro y sereno, Portillo de 39 años posa con los trajes de baño de una etiqueta que rememora todos los códigos que triunfaron en los años previos al cambio de milenio: braguitas de talle alto o tipo tanga, un discurso convencido en favor del minimalismo, sujetadores deportivos o tops de inspiración lencera que, entre otros diseños, comparten un denominador común; un tejido particular e inusual en el mundo de la moda de baño, similar al canalé, que abraza la piel.

Los biquinis y bañadores de Ônne Swimwear se convierten en los favoritos de las prescriptoras de estilo para dar en el blanco ¿las claves? su diseño minimalista, su discurso empoderador y un tejido inusual en el universo del beachwear. La firma Ônne Swimwear luce orgullosa el sello ‘Made in Spain’, La enseña produce en España con minoristas locales bajo el paraguas de un cuidadoso proceso de manufactura que se basa en la sostenibilidad de las creaciones, uno de los elementos que en palabras de Gisela Cid, la joven empresaria al frente de este proyecto, definen el ADN de la etiqueta.

A Gisela el impulso para crear su propia firma de baño, le surgió, como tantas otras grandes ideas, fruto de su propia necesidad “Preparando un viaje a Bali me di cuenta de lo complicado que resultaba encontrar trajes de baño que fuesen cómodos y favorecedores pero que, al mismo tiempo, tuviesen algo en el diseño que los hiciese apetecibles”. Con el deseo de dar solución a ese anhelo nació esta pujante marca de trajes de baño con una propuesta de valor sencilla: ofrecer colecciones de beachwear, atemporales y favorecedoras pero que, sobre todo, empoderasen a sus clientas. O lo que es lo mismo, que todas las mujeres, con independencia de su morfología y su estilo, pudiesen sentirse en la versión más sexy de sí mismas vistiendo un traje de baño.