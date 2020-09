Estos son los 3 básicos que no pueden faltar en el armario de Pilar Rubio (ni en el nuestro) este otoño

Con la llegada de septiembre y la bajada de las temperaturas, nuestras famosas y celebrities se han visto obligadas a dejar el bañador a un lado (de momento) y inspirarnos con sus looks más otoñales y perfectos para este inicio de septiembre. Porque como diría Dani Martín, “y que septiembre no nos quite la ilusión jamás”. Y para empezar septiembre pisando fuerte, Pilar Rubio ha apostado por tres básicos imprescindibles en el armario de toda buena ’insider’ de moda: una camisa blanca, unos jeans rotos que vuelven a ser máxima tendencia este otoño y unas Converse negras. ¿Quién no tiene estas prendas en su armario?

Por si no tienes estos básicos imprescindibles en tu armario, te dejamos tres opciones diferentes para copiarle el look a Pilar Rubio y ser la mamá más en tendencia en esta vuelta al cole.

JEANS ZW PREMIUM LOOSE FIT IN HARMONY BLUE (39,95 EUR)

CAMISA POPELÍN (22,95 EUR)

CHUCK TAYLOR ALL STAR OX (51,95 €)