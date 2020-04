La clásica elección de Pilar Rubio y otros pasatiempos para disfrutar con niños en Semana Santa

Desde que diera comienzo el confinamiento, Pilar Rubio y Sergio Ramos se las han ingeniado para que sus tres hijos lleven esta estancia en casa de la mejor forma posible. Les han enseñado a tocar el piano, a atarse los cordones e incluso a darle una nueva vida a viejas camisetas, además no han dudado en hacer deporte con ellos o meterles en la cocina para elaborar sencillas recetas. Ideas no les han faltado, e incluso no han dudado en recurrir a uno de los pasatiempos más clásicos, las cartas.

“Tarde de cartas mientras #alex duerme. Buscando juegos sencillos pero con estrategia 😜. Hoy jugamos al cinquillo de toda la vida”, escribía Pilar en su última publicación, una divertida imagen en la que aparece junto a sus dos hijos mayores, Sergio Jr y Marcos. Una forma divertida y entretenida no solo de hacer más amena esta cuarentena sino de aprender con ellos. ¡Las cartas nunca fallan!

Y es que a pesar de todas las opciones con las que contamos a día de hoy, gracias a las múltiples plataformas a las que tenemos acceso desde nuestro hogar, hay pasatiempos clásicos que siempre están presentes. Las cartas es uno pero hay más. Aquí algunas ideas: sencillas, al alcance de todos y para niños y mayores. Toma nota.

- Un buen puzzle. ¿Quién no tiene un viejo puzzle en el armario que lleva años sin usarse? Es el momento de sacarlo. Podrá hacerte pasar varias horas y además conseguirás mantener la cabeza en activo. Lo tiene todo.

- La pintura. Ya sea con clásicas ceras, rotuladores, acuarelas... Sobre láminas, lienzos o el clásico cuento para colorear, todo vale para pasar un buen rato con ellos.

- Los siempre acertados juegos de mesa. Son aptos para cualquier edad e ideales para reunir a toda la familia con la que estás compartiendo esta cuarentena. El rato de risas está asegurado (aunque quizás también que otro enfado)

- Manualidades, como por ejemplo crear tu propio álbum de fotos. Volver a ver las fotos antiguas es algo que nos encanta y emociona a la vez. Junto a los más pequeños podrás coger algunas de ellas y crear desde 0 un nuevo recuerdo o decorar el álbum que ya tenías con adhesivos y dibujos hechos por ellos mismos. Es maravilloso.