‘Back to school’ con estilo: con este look vas a parecer la mismísima Serena van der Woodsen en tu vuelta a clase

‘Gossip Girl’ y la reina cotilla están de vuelta, ocho años desde que les dijésemos adiós a Serena van der Woodsen, Blair Waldorf, Dan Humphrey, Nate Archibald y Chuck Bass el grupo de amigos del Upper East Side de Manhattan, vuelve con un reboot. Aunque no vayamos a ver más a Blair y Serena, el creador de la serie, Joshua Safran ha presentando a un nuevo grupo de adolescentes y de momento la serie contará con 10 episodios de una hora de duración cada uno. Pero nosotras siempre recordaremos los estilismos de Serena van der Woodsen y ha sido ver este look ’back to school’ de Lucía Bárcena y pensar directamente en la reina del estilo del Upper East Side.

¿Quieres volver a la universidad marcando estilazo? Pues lo mejor es que todas las prendas del lookazo de Lucía son de Zara, así que la podemos copiar sin problema.

BLUSA JACQUARD PLUMAS (69,95 EUR)

FALDA MINI RAYA DIPLOMÁTICA (39,95 EUR)

BLAZER OVERSIZE RAYA DIPLOMÁTICA (69,95 EUR)

BOLSO CAJA CORAZÓN (29,95 EUR)