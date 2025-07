En pleno auge del minimalismo veraniego, una silueta inesperada está ganando protagonismo. ¿El truco? Usar el suéter anudado a la cintura. Lejos de ser una decisión práctica (aunque también lo es), esta forma de llevarlo estiliza, marca visualmente el talle y rompe la linealidad de conjuntos demasiado simples.

Olvídate del gesto clásico de llevarlo sobre los hombros al estilo "chica francesa". En 2025, la forma de llevarlo es más urbana, más noventera y mucho más favorecedora.

Por qué funciona (más allá del estilo)

El gesto de estilo que vuelve en 2025 y cambia por completo tu silueta

Además de sumar textura y profundidad a un look plano -como un slip dress liso o un combo de top y pantalón fluido-, el suéter a la cintura tiene un efecto visual que modifica tu proporción corporal: acorta el torso, alarga las piernas y da estructura a conjuntos amplios.

Es una estrategia perfecta para looks en tonos neutros o tejidos livianos como el lino o el algodón, donde un punto de contraste (como una lana ligera o cashmere fino) aporta sofisticación sin necesidad de accesorios.

¿Qué tipo de suéter elegir?

Las versiones más vistas son de punto fino, en tonos vibrantes: amarillo, rojo o azul. El cashmere sigue siendo el favorito por su caída y ligereza, pero también funcionan tejidos de algodón o mezclas transpirables.

El gesto de estilo que vuelve en 2025 y cambia por completo tu silueta

Los cortes relajados o ligeramente cropped permiten jugar mejor con el nudo a la cintura sin añadir volumen excesivo.

Del paseo playero a la cena en la ciudad

El gesto no se limita a un contexto concreto. Lo hemos visto en estilismos playeros con trajes de baño y pareo, pero también en looks urbanos con pantalones de lino, shorts de tiro bajo o vestidos minimalistas. La clave está en el contraste: un look básico + un suéter estratégicamente colocado = conjunto cool pero desenfadado.