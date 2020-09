Celebramos el Día Internacional del Periodista con las imágenes de las periodistas que se han convertido en iconos de estilo

Hoy, día 8 de septiembre, se celebra, como cada año, el Día Internacional del Periodista. No se trata de una fecha escogida al azar. El día 8 de septiembre de 1943 los nazis ejecutaron en Berlín al periodista ucraniano Julius Fucik cuyo trabajo más importante, Reportaje a pie de horca, se conoció dos años después de su muerte. Además en 1950 fue condecorado, a título póstumo con el Premio Internacional de la Paz. Así, cada 8 de septiembre, desde que así se decidió en el IV Congreso de la Organización Mundial de Periodistas (OIP), llevado a cabo en Bucarest (Rumania) en el año 1958, se celebra en todo el mundo el Día del Periodista y se conmemora la libertad de expresión. Hoy, nosotras hablamos de periodismo sin perder de vista uno de los pilares básicos de esta cabecera: la moda. Por eso, te mostramos las imágenes de las periodistas que se han convertido en iconos de estilo. Mujeres empoderadas que transmiten frescura y carácter con su forma de vestir. ¿Nos acompañas?

Sara Carbonero

Hablar de periodismo y hablar de estilo es hablar de Sara Carbonero. A sus 36 años, la también modelo nos demuestra que el look boho se puede lucir más allá del verano. Es más, la toledana ha fundado con otra de las periodistas de las que hablaremos en este artículo la marca Slowlove. Una firma que demuestra que la moda lenta (que es lo que significa su nombre) es la moda del futuro. Una moda consciente y responsable que aspira, con sofisticación y gusto, a cambiar granito a granito el mundo.

Isabel Jiménez

Isabel Jiménez, presentadora de Informativos Telecinco y ganadora en 2019 de una Antena de Oro, es la periodista que, como te comentábamos más arriba, ha fundado la marca Slowlove con Sara Carbonero. Tienen un estilo muy similar. Suave. Como de quien se deja llevar por lo natural. A sus 38 años la periodista nos demuestra que el hippie- chic es un estilo que no caduca y que sienta bien tengamos la edad que tengamos.

Otra de las periodistas a quienes no puedes perder la pista es a la presentadora del tiempo de Mediaset España, Flora González. La andaluza colabora también puntualmente con algunas revistas y no se desliga por tanto del sector que en esta profesión la vio crecer: la moda. Tras varios años trabajando en importantes cabeceras enfocadas a esta temática, Flora dio el salto a la televisión como presentadora en la cadena Non Stop People. Desde hace ya unos años la vemos presentar el espacio del tiempo y, la verdad, no sabemos muy bien si fijarnos en sus estilismos o en los mil soles que coloca sobre el mapa. Flora es la personificación de un anticiclón porque todo lo que toca se convierte en tendencia y el optimismo que transmite en las redes contagia.

Otro de los nombres que debes apuntar es el de la periodista, empresaria y prescriptora de moda Sofía Paramio. Ha trabajado en importantes cabeceras (coincidiendo con Flora en alguna de ellas) y a día de hoy colabora con ellas de forma puntual. Ha hecho elegantes campañas de publicidad online con marcas de alta gama de la talla de Rabat y ha fundado la agencia All About. Sofía tiene un estilo clásico, moderno y depurado. Elegante y femenino. Además, a la hora de vestir se deja influir por las pasarelas y los grandes iconos de estilo del hoy y el ayer. De ella tenemos mucho que aprender.

Muy en la línea de Paramio juega la periodista, empresaria e influencer Paula Ordovás. La fundadora de la firma de moda, decoración y complementos Mypeeptoes Shop y creadora de la agencia de comunicación del mismo nombre lleva años conquistándonos con sus looks para chicas petite. Americanas con grandes hombreras, cinturones, glamurosos tacones y minivestidos son sus prendas estrella. Pero lo que siempre, siempre, siempre, pone el broche final a sus looks son unos llamativos pendientes.

¿Cuál de estos perfiles se ajusta más a tu forma de vestir? Sea cual sea de estas periodistas que se han convertido en iconos de estilo tenemos cantidad de cosas que aprender.