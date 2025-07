La Infanta Sofía anima a España en Basilea con look casual y accesorio con el que hace guiño a la selección femenina

La Infanta Sofía ha viajado hasta Basilea para apoyar al equipo español en la final de la Eurocopa femenina. Sin la presencia de los Reyes Felipe y Letizia, ha asistido de la mano de su hermana, la Princesa Leonor, demostrando su evolución estilística a los 18 años. Siguiendo su fiel estilo juvenil que adora la Generación Z, ha confiado en un look más casual, como también hemos visto en sus diferentes y anteriores apariciones en eventos deportivos de este calibre.

Sabemos que es toda una amante del fútbol, una afición que comparte tanto con su hermana como con su padre. De hecho, ha estado presente en varios partidos relevantes, como en la Final del Mundial Femenino 2023 o en la Final de la Eurocopa Femenina 2024. Mientras que en la primera ocasión le vimos con la combinación más confiada, como es una camiseta de rayas marineras con unos vaqueros en negro, en la segunda acentuó ese aire más sofisticado con camisa blanca impoluta y pantalones rojos. Sin ninguna duda, un estilismo que se podría poner perfectamente la Reina Letizia. Pues bien, esta vez, ha tenido que adaptarse al clima de Basilea para conquistar el estadio St. Jakob‑Park con la combinación que llevaremos en otoño. Y es que si la Princesa Leonor ha asistido a la final de la Eurocopa femenina con un traje heredado de Letizia, la Infanta Sofía ha confiado en el binomio blazer + vaqueros.

La Infanta Sofía en su faceta más casual para apoyar al equipo español en Basilea

La Infanta Sofía ha apoyado al equipo español en Basilea con los básicos que siempre triunfan. Como decíamos, en las anteriores ocasiones ha deslumbrado con aquellos must haves que nos ayudan a conformar un look en cualquier momento y para cualquier cita. Esta vez, la monarca también ha elegido una blazer, como su hermana, pero confeccionada con un material mucho más ligero en beige que sienta fenomenal con unos vaqueros rectos en blanco. Eso sí, no se ha olvidado de su bufanda roja como guiño a la selección española para sobrevivir a la borrasca de la ciudad.

En cuanto a términos de belleza, ha vuelto a confiar en la naturalidad de su cabello suelto junto con un look de lo más natural con labios rosados.

La Infanta Sofía y la Princesa Leonor en la final de la Eurocopa femenina. Gtres

La Infanta Sofía ha triunfado con un estilismo mucho más relajado que todas pensamos tener en cuenta para las tendencias de otoño. Como también hizo el año pasado, ha utilizado el color rojo para tener un guiño como apoyo a la selección española femenina.