Derrocharás estilo con el look deportivo más urbanita (y los pantalones que vuelven a estar de moda)

¿Quién dijo que un look deportivo no pudiera tener estilo? La influencer y empresaria Alexandra Pereira ha probado lo contrario por medio de su último estilismo. La instagramer ha lucido un conjunto muy casual. Si la imitas, te podemos asegurar que derrocharás estilo con el look deportivo más urbanita. ¿Lista?

Hemos encontrado la versión low cost de todas y cada una de la prendas que ha llevado Pereira. Te las mostramos a continuación con el objetivo de hacer posible que puedas llevar un outfit como el de la fundadora de Lovely Pepa. ¡Toma nota!

Esta sudadera básica disponible en diferentes tonos, de manga larga, con capucha ajustable mediante cordón y confeccionada en algodón es de Pull & Bear y tiene un precio de 12,99 euros en la web de la marca.

Este pantalón ciclista de neopreno, que también puedes encontrar en rosa y beige, es de Bershka y tiene un precio de 9,99 euros en la web de la marca.

Estas zapatillas deportivas gruesas anchas con cordón delantero son de She In. Están disponibles en la web de la marca por 16 euros porque tienen un 20% de descuento. No quedan demasiadas tallas así que si te han gustado tanto como a nosotras, ya sabes: date prisa.

Esta riñonera de tela de nylon duradera, herrajes de cremallera de color oro suave, tres bolsillos y cierre de cremallera gruesa es de Amazon Moda. Tiene un precio de 19,99 euros y está disponible en hasta 12 colores diferentes.

Terminamos con esta gorra de mujer en algodón verde oscuro (casi negro) de El Corte Inglés. Cuesta solo 14,95 euros y es ideal no solo para completar este look deportivo del que te hablamos sino también para solucionar cualquier bad hair day (un día de esos en los que te levantas con el pelo indomable).

¿Lista para derrochar estilo con el look deportivo más urbanita?