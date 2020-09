Estas son las botas de Zara (más virales) para los días de lluvia y Laura Matamoros sabe cómo combinarlas

A unas horas de que llegue el otoño, ya hace días que la lluvia nos acompaña. ¿Ya has sacado tus botas de agua? Pues no las vas a querer ver más cuando veas estas botas engomadas de suela plana de nueva colección de Zara que son perfectas para los días de lluvia, estilizan y sientan genial a las chicas más bajitas ya que al ser de caña alta no cortan la pierna. Si hasta ahora era todo un reto vestir con estilo en los días de lluvia, cuando veas el look que se ha marcado Laura Matamoros con las nuevas botas de Zara, vas a querer que llueva todos los días. ¡Pura inspiración otoñal!

Se trata de esta bota plana engomada de color verde caqui que es mejor que unas botas de agua. Con caña alta que estiliza y no corta la silueta para las chicas más bajitas y suela track. ¿Su precio? 45,95€ y de momento está disponible en todos los números en la web de Zara.