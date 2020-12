El cárdigan más bonito (y ‘made in spain’) es el que nos ha descubierto María Fernández-Rubíes para estas fiestas

¿Preparando los looks para esta Navidad en casa? Cuando veas el cárdigan ‘made in spain’ que ha lucido María Fernández-Rubíes de la marca de otra influencer, vas a tener claro uno de tus estilismos para estas fiestas. Se trata de este cárdigan verde que es una joya de la marca ‘made in spain’ My Peeptoes Shop de Paula Ordovás. ¿No te parece perfecto para Navidad?

El cárdigan de María en tono verde azulado (que cuesta 59 €) sigue disponible en dos tallas: S-M y M-L. Y así lo describen en la web de la marca: “El cárdigan Green Magda, es un diseño de estilo crop fabricado en punto gordo con botones joya en forma de cadena. Este diseño, con cuello redondo a la caja tiene detalles en forma de ochos en el delantero y las mangas. Te recomendamos que los combines con nuestros pantalones Fucsia Annie”. ¿Ya tienes look para Navidad?