Paula Echevarría sabe como llevar un vestido midi negro embarazada y marcarse el lookazo del día

No hay ‘insider’ de moda que no tenga un vestido midi negro en su armario. Los vestidos también son para el invierno, y nos solucionan looks a diestro y siniestro en todo tipo de ocasiones. Cuando llega el invierno nuestro armario se llena de vestidos en colores más sobrios y tejidos más cálidos perfectos para el frío. Por eso los vestidos midi de punto se han convertido en el gran aliado de muchas famosas como Paula Echevarría que ha demostrado como llevar un vestido midi negro embazara y marcarse el lookazo del día.

En su caso, Paula ha sido más valiente y ha lucido un vestido midi negro de Cool The Sack con unos zapatos de tacón destalonado en nude y negro. ¿Quién dijo frío?

VESTIDO MIDI CEBRA SAMSOE JENARA (rebajado a 49,50 €)