Violeta Mangriñán ha encontrado la lencería roja que se pondría la mismísima Blair Waldorf esta Nochevieja

A año malo final por todo lo alto. Que sí, que ya sabemos que 2020 ha sido terrible y que este Fin de Año no va a ser normal (ni mucho menos) pero por eso tenemos claro que queremos despedir este nefasto 2020 por todo lo alto y en casa. Pero eso no significa que no lo podamos terminar con la lencería roja más sexy para sentirnos guapos por dentro y por fuera. Y ya de paso intentar buscar esa buena suerte que dice la tradición para empezar este 2021. Y buena falta nos hace encontrarla. Por eso ha sido ver el conjunto de lencería que ha lucido Violeta Mangriñán y saber que es el perfecto para esta Nochevieja. Hasta Blair Waldorf estaría de acuerdo. ¡Palabrita de Lifestyle!

Y aquí te dejamos otros conjuntos de lencería roja que hemos visto en Instagram perfectos para esta Nochevieja: