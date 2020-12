Tamara Falcó encuentra en Pull & Bear los pantalones anchos que más estilizan (y sabe cómo combinarlos para acertar en Navidad)

A lo largo del 2020, Tamara Falcó ha logrado convertirse en una de las it girls nacionales más inspiradoras a golpe de propuestas repletas de elegancia y glamour. En Navidad, donde este tipo de looks son los más recurrentes, no iba a ser menos. Si hace tan solo unos días lograba conquistarnos con un perfecto outfit con las medias como grandes protagonistas, ahora ha hecho lo propio con otro que rápidamente ha acaparado nuestra atención y la de toda su legión de seguidores en Instagram.

Tamara ha creado un perfecto estilismo navideño con unos pantalones estilo palazzo de tiro alto, color negro y detalles de pinzas de Pull & Bear, un diseño que consigue estilizar la figura y gracias a los botines de tacón que ha elegido da lugar a una piernas infinitas, y los ha combinado con un top asimétrico cut out en marrón de Zara. Una fusión sencilla pero con grandes resultados: ¡es espectacular!

Seguir sus pasos no dejará tu tarjeta a cero, como bien podrías imaginar en un primer momento, ambas piezas, disponibles todavía en las webs de las firmas de Inditex, cuestan menos de 23 euros cada uno. ¿Los vas dejar pasar? Imagina el acierto que puede ser este look para esta inminente Nochevieja...

Top punto cut out de Zara (22,95 euros)

Zara

Pantalón asimétrico negro de Pull & Bear (22,99 euros)