Violeta Mangriñán tiene la minifalda de lentejuelas de Zara perfecta para llevar con sudadera en Nochevieja

¿Aún no sabes que ponerte para esta Nochevieja en casa? Si eres de las que no quiere renunciar al ‘brilli brilli’ como La Vecina Rubia pero tampoco quieres dejar a un lado ese punto comfy de estar en casa, te va a encantar el último look de Violeta Mangriñán con esta minifalda de lentejuelas de Zara. Y es que la joven televisiva ha combinado una minifalda de lentejuelas con una sudadera gris cortita que queda perfecta con la falda. ¿Qué te parece?

Además, le ha añadido unos zapatos joya en azul que nos trasladan a Sexo en Nueva York. ¿Te ha gustado la falda? Pues corre a por ella, menos mal que yo ya había pensado el mismo look para Fin de Año que Violeta y ya la tenía en mi armario, si no mi talla ya está agotada. ¡El efecto Violeta!

Violeta Mangriñán con falda de lentejuelas de Zara.

FALDA LENTEJUELAS LIMITED EDITION (29,95 EUR)