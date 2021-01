Si te enamoraste de ‘Emily en París’, Daphne Bridgerton te va a robar el corazón (y tú vas a querer robarle su armario)

Mujeres empoderadas en una época de la historia en que su única misión en la vida era estar guapa y vestir bien para los hombres, casarse y tener hijos. Ah y nada de casarse por amor. Todo por conveniencia familiar y dinero. Una moneda de cambio vamos. Y por eso, ‘Los Bridgerton’, la nueva serie de Netflix nos ha robado el corazón desde el primero minuto. Nos la hemos acabado en dos días, con eso os lo decimos todo. Y es que como nos pasó con ‘Emily en París’, esta nueva serie de Netflix nos ha enganchado tanto por su historia de amor, su mensaje de empoderamiento femenino, su trama y cómo no, su vestuario de ensueño.

‘Los Bridgerton’ ha sido definida como la mezcla perfecta entre Gossip Girl, Orgullo y prejuicio y, sorprendentemente, Cincuenta sombras de Grey. Una combinación que ha conquistado a los fans de la saga literaria y a quienes como nosotras no la conocían. ¿Aún no la has visto? Su vestuario de época te va a enamorar.

La artífice del vestuario de los ‘Bridgerton’ es la neoyorquina Ellen Mirojnick, prolífica diseñadora de vestuarios como Atracción fatal (1987) o Instinto básico (1992). Un vestuario lleno de esos escotes curvos y capas extra de tul que nos incitan a observar cada estilismo al milímetro y enamorarnos aún más de cada personaje. ¿Ya tienes tu estilismo preferido? ¡Te va a encantar! Palabrita de Lifestyle.