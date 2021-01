Cómo combinar el amarillo ‘Iluminating’ esta temporada (y la que viene) por Leonie Hanne

Hace algunas semanas supimos, por la compañía Pantone, qué colores iban a ser tendencia este 2021. El amarillo Illuminating y el gris Ultimate Grey fueron los elegidos. ¿Ya se ha comenzado a teñir tu armario de ambas tonalidades? Si la respuesta es no, toma nota sobre los trucos que vamos a darte a continuación sobre cómo combinar prendas, complementos y accesorios de color amarillo. Sabemos que a la colaboradora de televisión, Nuria Roca, le encanta ir a la última y nos ha vuelto a sorprender con una propuesta repleta de colores (en tendencia).

Puede que haya algún lector supersticioso y que, entonces, no le acabe de convencer este color en su versión más luminosa, pues viene dotado en su nomenclatura con el número 13. Sin embargo, después de un año difícil en muchos aspectos también para la industria de la moda, es hora de fichar aquellas prendas que nos aporten vivacidad a la hora de vestirlas. Porque el amarillo cálido está asociado a la fuerza solar y es un buen motivo para que esté presente en nuestros próximos estilismos, tanto en lo que queda de invierno como en las nuevas colecciones de primavera y verano. Pero, ¿cómo? La influencer Leonie Hanne nos muestra tres looks muy diferentes y seguro que a más de una os va a proporcionar la inspiración necesaria para encontrar las piezas que os permitan imitar los atuendos de la alemana.

Botas altas + mini bolso

En primer lugar la influencer da con un look de lo más chic. Conjunta unas botas altas de tacón en color amarillo con una camisa larga de cuello clásico en blanco y una blazer a cuadros de mangas drapeadas. Además, le añade el toque final al estilismo con la suma del mini bolso estilo “Le chiquito” de Jacquemus, también en amarillo. Con prendas clásicas como la camisa y la americana Leonie Hanne nos desmuestra que el amarillo Illuminating puede ser la solución para tener un resultado rompedor.

Gabardina renovada

Cuando pensabas que la clásica gabardina en tonos beige no evolucionaría, apareció en color amarillo. Y esta temporada la vestiremos más que nunca. Es Ideal para entretiempo y la querrás llevar como ella. La alemana la luce con una pieza que ha sido supertendencia en este 2020 (y que lo seguirá siendo este año): unos pantalones efecto cuero en marrón con el bajo acabado en puño. No nos olvidemos de la camisa blanca de cuello de pico con solapa, las sandalias del mismo tono que el pantalón o el bolso estilo “The Pouch” de Bottega Veneta. Si eres una auténtica working girl, desearás tener este look (elegante donde los haya) en tu armario en un abrir y cerrar de ojos y ser la reina de la oficina.

Complemento XXL

Escoger el complemento idóneo puede transformar tu outfit. Los bolsos XXL siguen protagonizando el street style y este año lo harán en tono amarillo Illuminating. Leonie Hanne lo combina con una blazer larga en color beige que podría ser lucida como vestido y unos tacones metalizados con detalle de cadena. Un look rápido pero sofisticado, ideal para cuando no sepas por qué prendas decantarte.