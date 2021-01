40 ideas para un 2021 mejor.

Estamos de acuerdo (nuestro planeta polarizado ¿de acuerdo?): 2020 ha sido un año terrible; de igual modo casi todos brindamos el 31, mostrando una especie de aquelarre psicológico muy infantil, convencidos (pensamiento ilusorio, fantasía…) que 2021 será mejor; pero ¿hay alguna razón para creerlo?

Los Propósitos de Año Nuevo no se cumplen sólo por el hecho de acostarse por la noche y levantarse al día siguiente. Más allá de los buenos deseos, ¿recuerdan cuando el Buscón, tras pasar por espantosas vicisitudes decide marcharse a América para ser más feliz? En el último párrafo del libro magistral de Quevedo, dice el escritor con sorna y hasta satisfacción de su personaje: “Y fuele peor, pues nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar y no de vida y de costumbres”.

Me encantó esa novela y además lo tengo claro: nuestros propósitos no deben ser meramente emocionales. Debemos meditar al finalizar el año (y cada noche): ¿Qué he aprendido? ¿En qué he fallado? ¿En qué lugares me ha colocado la vida como influencia?

Queridos amigos, una vida plena y satisfactoria no nos tocará en una rifa, por mucho que llevemos bragas rojas, que crucemos los dedos o que brindemos con el mejor champán apretando los ojos y los dientes (por favor, los vinos caros no se sacan en las fotos en modo “bonanza”, ser pudiente es magnífico, pero parecerlo es una horterada). La felicidad requiere de mucho esfuerzo, fortaleza,modestia, generosidad, inteligencia y ¡que no falte! humor. Les dejo 40 pasos firmes que les separarán del desastre:

1. Desdramaticen, no sean histéricos, ni afectados, ni cursis. No se indignen, es lo más ridículo que puede hacer una persona mayor de 5 años.

2. Busquen la naturaleza, el campo, los árboles, el sonido de los bosques y su tacto.

3. Vivan estéticamente, con pulcritud, orden y dignidad, aunque estén solos; rodeados de objetos personales y hermosos; rodeados de plantas y flores.

4. Vivan como si fueran observados, grabados permanentemente, como protagonistas de una serie de HBO, enamoren a la audiencia y a sí mismos, o al menos no se hagan odiar.

5. Vivan de la forma que hubieran deseado hacerlo cuando se mueran.

6. Modérense comprando, comiendo, creando, fumando, bebiendo, conduciendo, hablando, trabajando, pensando, adorando, siendo…

7. Practiquen deporte, caminen a diario. Manténganse en óptimas condiciones físico-estéticas. Cuiden lo que comen y sobre todo lo que beben. Sean guapos, pónganse guapos y si no pueden al menos créanselo.

8. Practiquen mucho sexo si tienen pareja. Sin vergüenza, sin pudor y sin control.

9. No sean promiscuos, la promiscuidad es la nueva forma de ser hortera.

10. No sospechen, no fabulen, no saquen conjeturas, controlen su mente y su paranoia.

11. Siempre alegres. Si no pueden cambiarlas, ni marcharse, acepten las reglas como en un juego. Sonriendo.

12. Sonrían y sean gentiles, siempre. Disfruten de la conversación de cualquiera.

13. Sean compasivos. Traten a las personas con cariño, respeto y humor, principalmente a su persona.

14. Ayuden todo lo que puedan, en todos los lugares que puedan, a toda la gente que puedan, durante todo el tiempo que puedan.

15. San humildes, aunque no lo aparenten. Aparenten ser humildes, aunque no lo sean.

16. Si quieren derrotar a su enemigo, perdónenlo, compréndanlo, dispénsenle toda la consideración de que sean capaces y todo el amor.

17. No se tomen nada personal. El enemigo no está en las demás personas.

18. El enfado, el reproche y la confrontación solo en la intimidad. Sólo para relaciones sólidas e importantes. Y ni eso.

19. Cultiven el dominio propio: desgraciadamente para la mayoría del género humano es más fácil dominar a los demás que dominarse a uno mismo e incluso conquistar ciudades ¡imperios! que conquistarse uno… (lo decía Alejandro Magno).

20. Sean impecables con la lengua, cuando hablen.

21. Cultiven una actitud afable y apacible, paciente, benigna y abnegada.

22. Cultiven relaciones que les hagan ser mejores.

23. Frecuenten a personas inteligentes y aprendan.

24. Frecuenten a personas que viven con rectitud o al menos se lo creen.

25. Inestables, inmaduros emocionales, drogadictos, anhedonicos y tontos, lejos

26. Cuestionen la opinión de la gente, aunque sea buena gente. Cuestionen su propia opinión.

27. No subestimen sus capacidades, muy al contrario. No sobreestimen las de los demás.

28. No sobreestimen la bondad de nadie, empezando por la propia.

29. Observen a la gente, conozcan a la gente, el secreto está en los detalles y los gestos “sin importancia”.

30. Obsérvense impasiblemente, sin conocimiento de uno mismo, sencillamente no hay conocimiento.

31. No pidan consejos sentimentales, jamás; y mucho menos a obtusos e inmorales.

32. Si son atacados, no se confundan, el arma más poderosa es el pacifismo total, el de Jesús.

33. Vigilen a dónde se dirige su agresividad que ni se crea ni se destruye, se transforma… Canalicen su agresividad en los negocios, en el gimnasio, en la cama.

34. El éxito no es tener dinero, poder, popularidad. El éxito consiste en hacer lo que es debido cueste lo que cueste.

35. No busquen el aplauso del prójimo, cuando lo hagan, sepan que depositan su felicidad en manos ajenas.

36. Agradezcan lo que tienen y no se apeguen a ello porque no es suyo, y van a perderlo en cualquier momento.

37. Cultiven la generosidad, den al que lo necesite (no sólo a familiares y amigos) de su tiempo y su dinero, cada mes.

38. Dispónganse a cambiar de opinión ágil, deportivamente. Lo único que podemos cambiar en el mundo, son nuestros pensamientos y sentimientos…

39. La biblia es la fuente de sabiduría más grande que existe en el planeta. Si no tienen muy claro (y no me extraña) los limites, lean proverbios. El libro de Proverbios nos da declaraciones generales de lo que es verdad. El libro de Santiago en el Nuevo Testamento también ofrece consejos prácticos sobre lo que sí y lo que no.

40. ualquiera puede acceder a Dios en cualquier momento, de día o de noche, en cualquier lugar, en voz alta o en silencio. Oren, hablen con Él, orar no requiere una Iglesia ni que vayamos a una habitación especial y nos arrodillemos. Oren, lo más increíble de los milagros es que ocurren.