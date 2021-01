Queridos Reyes Magos: necesitamos las botas negras de Mango de Paula Echevarría para todos nuestros looks de invierno

¿De qué Rey Mago eres tú? Nunca he entendido esta pregunta, ni de pequeña. ¿Por qué hay que elegir? Si eres de los tres más regalitos de traerán. Sí, siempre he sido muy espabilada. Por eso, Melchor, Gaspar y Baltasar os queremos a los tres. Si has sido muy buena este año pero aún no has hecho la carta a los Reyes Magos, vas tarde sí, pero además de eso vas a pedirle las botas negras de Mango que ha llevado Paula Echevarría en su último look para volverse a ir de cena anoche. “Saliendo de casa a las 8 y teniendo que volver antes de las 12... se puede decir “salir por la noche?”, decía Paula en su cuenta de Instagram.

Si el sábado Paula Echevarría nos descubría en Mango el vestido drapeado (ya de rebajas) que necesitas en tu armario este 2021 para irse de cena de aniversario con Miguel Torres, hoy nos ha descubierto también en Mango las botas de caña alto y tacón negras perfectas para todos nuestros looks de invierno.

Se trata de estas botas 100% piel de caña alta y ancha, punta redonda y tacón de 9 cm. Su precio es de 119,99€ y también están disponibles en granate.